Omurbek Tekebayev has bilateral pneumonia and is recovering. A lawyer, Isken Afidzhanov, wrote on Facebook.

Лидер социалистической партии «Ата Мекен» Омурбек Чиркешович Текебаев уверенно идёт на поправку: - двусторонняя... Опубликовано Искеном Афиджановым Суббота, 18 июля 2020 г.

«He is recovering from bilateral pneumonia, but saturation, unfortunately, is still below the established norm. His wife has already been discharged from hospital and is at home,» he wrote.