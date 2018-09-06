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Экономика

На обслуживание госдолга Кыргызстана направлено 2 миллиарда 207 миллионов сомов

На обслуживание госдолга Кыргызстана направлено 2 миллиарда 207 миллионов сомов. Об этом сообщает Министерство финансов.

По данным ведомства, кассовое исполнение республиканского бюджета составило 10 миллиардов 808 миллионов 364 тысячи сомов.

Из указанной суммы на зарплату работников бюджетных организаций из республиканского бюджета выделен 1 миллиард 767 миллионов сомов, на выплату пособий по социальной помощи населению — 730 миллионов 902 тысячи сомов, пособий по социальному обеспечению — 11 миллионов 860 тысяч сомов.
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