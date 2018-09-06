15:44
USD 69.65
EUR 80.86
RUB 1.01
Экономика

Доллар снова дорожает и превысил отметку в 69 сомов

За последние десять дней доллар в Кыргызстане подорожал на 50 тыйынов и превысил отметку в 69 сомов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 68,9 — 69,17 сома, продают — по 69-69,35 сома. Номинальный курс при этом установлен в 68,9763 сома (рост за сутки — на 0,29 процента).

Напомним, доллар в Кыргызстане штормит с середины августа. Отреагировав на очередной виток антироссийских санкций он начал дорожать и приблизился к отметке в 70 сомов. Это вынудило Национальный банк КР впервые за четыре месяца провести интервенцию и продать доллары на валютном рынке. Курс снизился до 68,9 сома, но к концу прошлой недели валюта вновь начала дорожать.
Ссылка:
просмотров: 2181
Версия для печати
Материалы по теме
За три дня доллар в Кыргызстане подешевел на 30 тыйынов
Растущий доллар вынудил Национальный банк провести интервенцию
Доллар в Кыргызстане подорожал еще на 30 тыйынов и приблизился к 70 сомам
Бюджет Кыргызстана на 2019 год рассчитали по курсу доллара в 69,8 сома
Доллар штормит. Он вновь превысил отметку в 69 сомов
Обратный тренд. С начала недели доллар в Кыргызстане подешевел на 1 сом
За выходные доллар в Кыргызстане подешевел на 40 тыйынов
Рост доллара. Как это отразится на экономике Кыргызстана
Рост доллара. Нацбанк Кыргызстана провел первую за четыре месяца интервенцию
Рост курса доллара. Нацбанк считает повышение спроса на валюту временным
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;10&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 сентября
В&nbsp;Минфине с&nbsp;недоумением отнеслись к&nbsp;выступлению главы ЕАБР Андрея Бельянинова В Минфине с недоумением отнеслись к выступлению главы ЕАБР Андрея Бельянинова
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;11&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 сентября
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;12&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 сентября
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 300&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 300 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Эмир Чукуев о&nbsp;причинах и&nbsp;подробностях покупки акций компании &laquo;Манас менеджмент&raquo; Эмир Чукуев о причинах и подробностях покупки акций компании «Манас менеджмент»
&laquo;Газпромнефть&raquo; вручила подарки победителям&nbsp;II этапа акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; «Газпромнефть» вручила подарки победителям II этапа акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!»
Получите бесплатные билеты на&nbsp;концерты Шахзоды в&nbsp;Оше и&nbsp;Джалал-Абаде Получите бесплатные билеты на концерты Шахзоды в Оше и Джалал-Абаде