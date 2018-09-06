Доллар снова дорожает и превысил отметку в 69 сомов

За последние десять дней доллар в Кыргызстане подорожал на 50 тыйынов и превысил отметку в 69 сомов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 68,9 — 69,17 сома, продают — по 69-69,35 сома. Номинальный курс при этом установлен в 68,9763 сома (рост за сутки — на 0,29 процента).

Напомним, доллар в Кыргызстане штормит с середины августа. Отреагировав на очередной виток антироссийских санкций он начал дорожать и приблизился к отметке в 70 сомов. Это вынудило Национальный банк КР впервые за четыре месяца провести интервенцию и продать доллары на валютном рынке. Курс снизился до 68,9 сома, но к концу прошлой недели валюта вновь начала дорожать.