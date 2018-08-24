Расходы спецклиники Управделами президента выросли на 20 процентов

Общие расходы клинической больницы Управления делами президента и правительства за первое полугодие 2018 года составили 103 миллиона сомов. Об этом сообщило Министерство финансов КР.

По данным ведомства, из них 71 миллион сомов (69 процентов) покрыты из республиканского бюджета. Остальные 32 миллиона сомов погашены за счет собственных средств, которые клиника зарабатывает, оказывая платные медицинские услуги.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общие расходы спецбольницы выросли на 20 процентов.

В начале года наибольший объем расходов пришелся на выплату заработной платы сотрудникам и взносы в Социальный фонд.