«Золотые внесетевые». Почему нас вынуждают иметь несколько SIM-карт?

На днях общественностью Кыргызстана был поднят вопрос дороговизны звонков между операторами связи. Действительно, сегодня кыргызстанцы не могут свободно звонить абоненту другого оператора и вынуждены иметь несколько SIM-карт для экономии. И вот у вас уже все три симки в кармане, за все три вы платите абонентскую плату. При этом парадокс в том, что иметь три сим-карты и три телефона все равно дешевле, чем звонить абоненту другой сети с основного номера!

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Как оказалось, мобильные операторы поддерживают между собой высокие межсетевые тарифы, что помогает им удерживать своих абонентов. То есть до сих пор операторы в Кыргызстане приватно договариваются о том, сколько они будут получать от нас за входящие звонки на свои сети. При этом абонентские тарифы в последнее время на межсетевые только растут и уже дороже звонков внутри сети как минимум в 5 раз!

Но что за эпический застой в отрасли, попустительство в сложившейся ситуации и равнодушие к высоким тарифам со стороны государства?

Где Антимонопольный комитет и Госкомсвязи, которые должны обеспечивать справедливую стоимость межсетевых абонентских тарифов и защищать наши интересы?

В соседних странах регуляторы уже долгое время заботятся о благополучии граждан и стимулируют эффективность операторов путем своевременного вмешательства и планомерного снижения разницы между звонками внутри и вне сети. Так почему чиновники Кыргызстана все это время бездействуют?

Сегодня можно сказать однозначно, что снижение внесетевых тарифов — это важный шаг к свободе абонента, который должен получить возможность не задумываться, куда звонить, и избавиться от ненужных вторых и третьих симок.

Нам остается только ждать, когда кто-нибудь из чиновников или депутатов отвлечется от различных высокоприоритетных дорогостоящих и долгоиграющих проектов и возьмет на себя исполнение этой действительно важной задачи, которая не только повысит доступность мобильной связи для населения, но усилит конкуренцию между операторами и даст толчок для развития экономики Кыргызстана.

Мы хотим дешевые внесетевые, а вы?