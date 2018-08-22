Почему межсетевые звонки в Кыргызстане дороже международных?

Практически подошел к концу период отпусков. Кыргызстанцы возвращаются домой из соседних стран и делятся своими впечатлениями. Среди прочих отличий бросаются в глаза многие обиходные вещи, в том числе тарифы на мобильную связь, и та легкость, с которой жители других стран звонят друг другу, даже будучи абонентами разных операторов.
Вы не задумывались над тем, почему в Кыргызстане звонки внутри сети стоят адекватных денег, в большинстве случаев включены в пакеты услуг и не лимитируются, а между сетями мобильных операторов они стоят в разы дороже, чем в соседних странах, зачастую даже превышая стоимость международных звонков?
Например, в соседнем Казахстане все без исключения мобильные операторы предоставляют доступные тарифы в среднем ценовом сегменте, в стоимость которых включены от 100 до 200 и более минут на другие сети. А после окончания включенного пакета минут звонок на номер другого оператора в Казахстане обойдется вам в пересчете на наши сомы всего в 1,5 сома за минуту, а в России — порядка 2 сомов. В Кыргызстане стоимость звонка на номер другого мобильного оператора в среднем составляет 4,9 сома за минуту.
Давайте попробуем разобраться, в чем причины такой ситуации и в чем такая «уникальность» тарифов наших мобильных операторов.
Операторы ссылаются на высокую себестоимость и установленные ставки интерконнекта на межсетевые звонки.
Для справки: cтавка на интерконнект означает сумму, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора с его абонентом. Именно эта сумма является определяющей при формировании абонентского тарифа для звонков на другие сети.
Как случилось, что в Кыргызстане себестоимость организации звонков между мобильными сетями значительно выше, чем в соседних странах, и даже выше, чем во всех странах Евросоюза? Какие могут быть для этого логические и экономические основания?
Причина одна – ставки интерконнекта в стране не меняются уже на протяжении 10 лет и на текущий момент однозначно являются завышенными.
Для жителей развитых стран давно нет принципиальной разницы, на какой номер внутри страны звонить. А в Кыргызстане тарифы на внесетевые вызовы остаются неизменно очень высокими и на протяжении последнего времени только увеличиваются. Игнорируя общемировые тенденции, государство в лице регулятора связи до сих пор не определило стратегию снижения и гармонизации ставок интерконнекта. Бездействие чиновников приводит к тому, что мы вынуждены иметь по несколько SIM-карт и платить нескольким операторам, чтобы экономить на связи.
Обеспечение доступности связи для всех слоев населения является первостепенным фактором для развития экономики страны и построения действительно современного свободного общества. Государство, которое не может решить вопрос предоставления гражданам справедливых тарифов, ограничивает жителей в свободе коммуникаций и не может считать себя идущим в ногу со временем.
О каком «Электронном правительстве», «Безопасном городе» и других высокотехнологичных проектах может идти речь, когда государственные органы все еще не обеспечили элементарных первоочередных вещей?
Правительству необходимо решить действительно важный для каждого кыргызстанца вопрос, пойти от простого к сложному и поставить задачу Госкомсвязи, Антимонопольному комитету и мобильным операторам в самые короткие сроки отрегулировать ставки интерконнекта на внесетевые звонки.