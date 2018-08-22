Почему межсетевые звонки в Кыргызстане дороже международных?

Практически подошел к концу период отпусков. Кыргызстанцы возвращаются домой из соседних стран и делятся своими впечатлениями. Среди прочих отличий бросаются в глаза многие обиходные вещи, в том числе тарифы на мобильную связь, и та легкость, с которой жители других стран звонят друг другу, даже будучи абонентами разных операторов.

Вы не задумывались над тем, почему в Кыргызстане звонки внутри сети стоят адекватных денег, в большинстве случаев включены в пакеты услуг и не лимитируются, а между сетями мобильных операторов они стоят в разы дороже, чем в соседних странах, зачастую даже превышая стоимость международных звонков?

Например, в соседнем Казахстане все без исключения мобильные операторы предоставляют доступные тарифы в среднем ценовом сегменте, в стоимость которых включены от 100 до 200 и более минут на другие сети. А после окончания включенного пакета минут звонок на номер другого оператора в Казахстане обойдется вам в пересчете на наши сомы всего в 1,5 сома за минуту, а в России — порядка 2 сомов. В Кыргызстане стоимость звонка на номер другого мобильного оператора в среднем составляет 4,9 сома за минуту.

Давайте попробуем разобраться, в чем причины такой ситуации и в чем такая «уникальность» тарифов наших мобильных операторов.

Операторы ссылаются на высокую себестоимость и установленные ставки интерконнекта на межсетевые звонки.

Для справки: cтавка на интерконнект означает сумму, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора с его абонентом. Именно эта сумма является определяющей при формировании абонентского тарифа для звонков на другие сети.

Как случилось, что в Кыргызстане себестоимость организации звонков между мобильными сетями значительно выше, чем в соседних странах, и даже выше, чем во всех странах Евросоюза? Какие могут быть для этого логические и экономические основания?

Причина одна – ставки интерконнекта в стране не меняются уже на протяжении 10 лет и на текущий момент однозначно являются завышенными.

Обратившись к мировому опыту, мы выяснили, что в большинстве стран Европы и в ЕАЭС (в который Кыргызстан входит уже больше трех лет) эффективно применяется государственное регулирование в части установления ставок интерконнекта. Так, в период с 2005 по 2016 годы стоимость внесетевых звонков в Европе была снижена государственными регуляторами в 10 раз и сейчас в среднем составляет порядка 1 евроцента (около 1,1 сома за минуту). В соседнем Казахстане регулятор за указанный период неоднократно выступал инициатором и проводил снижение ставок интерконнекта в стране: с января 2014 года — с 13,02 до 11,10 тенге за минуту, с января 2016-го была установлена ставка 8 тенге за минуту, с февраля 2017-го — 5 тенге за минуту (что составляет менее 1 сома за минуту).

Для жителей развитых стран давно нет принципиальной разницы, на какой номер внутри страны звонить. А в Кыргызстане тарифы на внесетевые вызовы остаются неизменно очень высокими и на протяжении последнего времени только увеличиваются. Игнорируя общемировые тенденции, государство в лице регулятора связи до сих пор не определило стратегию снижения и гармонизации ставок интерконнекта. Бездействие чиновников приводит к тому, что мы вынуждены иметь по несколько SIM-карт и платить нескольким операторам, чтобы экономить на связи.

Обеспечение доступности связи для всех слоев населения является первостепенным фактором для развития экономики страны и построения действительно современного свободного общества. Государство, которое не может решить вопрос предоставления гражданам справедливых тарифов, ограничивает жителей в свободе коммуникаций и не может считать себя идущим в ногу со временем.

О каком «Электронном правительстве», «Безопасном городе» и других высокотехнологичных проектах может идти речь, когда государственные органы все еще не обеспечили элементарных первоочередных вещей?

Правительству необходимо решить действительно важный для каждого кыргызстанца вопрос, пойти от простого к сложному и поставить задачу Госкомсвязи, Антимонопольному комитету и мобильным операторам в самые короткие сроки отрегулировать ставки интерконнекта на внесетевые звонки.