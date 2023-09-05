Чем опасна радиофобия? Поговорим о вышках мобильных операторов Кыргызстана

Мы обратились за разъяснениями по поводу жалоб на сотовые вышки в один из сотовых операторов Кыргызстана. По ходу беседы оказалось, что кабинет главы компании находится прямо под крышей, где расположены сотовая вышка и различное приемо-передающее оборудование. Расскажем, почему сотрудники не боятся датчиков, рядом с которыми проводят каждый день, некоторыми даже декорируют кабинеты. Также рассмотрим самые известные страшилки, которые «заботливо» рассылают родные и знакомые.

Но для начала признаем факт, что доступная сотовая связь и мобильный интернет сегодня — жизненная необходимость. Ярко это показала пандемия, связь нас буквально спасала в период вынужденной изоляции. Не секрет, что от наличия связи при чрезвычайных ситуациях зависят жизни пострадавших.

События на границе в Баткене — прямое тому подтверждение. К слову, понимая это, наши мобильные операторы предоставляли бесплатную связь пострадавшим, даже если у них был отрицательный баланс. Это помогало скоординировать действия, добраться до безопасных мест, адресно доставить гумпомощь. Качественный интернет необходим для обучения детей, особенно на время холодов и карантина, когда учеба переводится в онлайн-режим.

Удивительно, но до сих пор находятся люди, которые боятся вышек сотовой связи и делают все возможное для того, чтобы препятствовать установке оборудования. Это явление называется радиофобия — это боязнь электромагнитного излучения (ЭМИ). Радиофобией страдают и некоторые кыргызстанцы, при том, что число абонентов сотовой связи с доступом к интернету перевалило за 7,4 миллиона.

Важно знать и то, что в Кыргызстане нормы предельных уровней ЭМИ в сотни раз строже по сравнению с США и странами Европы — всего 10 мкВт/см2 в месте нахождения человека. Для сравнения: на Западе допустимый уровень в десятки-сотни раз выше 700 — 1 тысячи мкВт/см2. В Кыргызстане часто уровень ЭМИ не дотягивает даже до предельно допустимого, как в данном случае, например. Два разных прибора во время недавних измерений показали максимально допустимый уровень всего 0,4 мкВт/см2.





К сожалению, радиофобы опасны для всех. Дело доходит до рукоприкладства и вандализма: инженеры и техники сталкиваются с агрессией и физической расправой, а телефонные кабели режут на куски, выводят из строя дорогостоящее оборудование. Что особенно печально, в результате действий радиофобов без связи и доступности экстренных служб могут остаться определенные районы во время чрезвычайных ситуаций.

В разные времена люди боялись достижений науки и технологий: радио, печатных станков, электричества и даже поездов. Пугали всевозможными ужасами от бесплодия до вымирания. Пришла очередь мобильных технологий. Тем не менее население в Кыргызстане, да и во всем мире только растет, улучшаются качество и продолжительность жизни.

Разберем самые популярные мифы, будь то 2G/3G/4G или 5G:

Влияние на иммунную систему. Ложь. Нет никаких научных данных о том, что мобильные технологии могут оказывать какое-либо влияние на иммунную систему. Все страшилки, которые гуляют по Сети, созданы шарлатанами.

Нет о том, что мобильные технологии могут оказывать какое-либо влияние на иммунную систему. Все страшилки, которые гуляют по Сети, созданы шарлатанами. Сотовая связь вызывает рак. Ложь . Физики объясняют: электромагнитные излучения различной частоты — это неионизирующее излучение , которое не повреждает ДНК. Рак способно вызвать только ионизирующее излучение, повреждающее ДНК.

. Физики объясняют: электромагнитные излучения различной частоты — это , которое не повреждает ДНК. Рак способно вызвать только ионизирующее излучение, повреждающее ДНК. 5G убивает птиц, вызывает COVID-19, онкозаболевания, бесплодие и другие болезни. Ложь. Радиоволны птицам вообще никак не вредят. Из материалов школьной программы по физике за 9-й класс мы знаем, что радиоволны — это волны низкой частоты и не могут в принципе нарушать строение ДНК в клетке. Проведено множество исследований на тему влияния радиоволн на человека и животных, но ни одно из них не выявило связи радиоизлучения с риском развития заболеваний.

Вернемся в офис мобильного оператора — на каждом этаже мы увидели передатчики, в непосредственной близости с которыми спокойно работают люди.

Каждый объект связи перед вводом в эксплуатацию проходит серьезную проверку:

Сначала независимая лаборатория физических измерений проводит предварительные расчеты уровней ЭМИ. Затем проект проверяет департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения КР. Объект связи начинает строиться только после прохождения экспертизы и положительного согласования от соответствующих государственных органов. После завершения строительства сертифицированная лаборатория производит фактические замеры ЭМИ базовой станции. Только допустимые уровни позволяют эксплуатировать базовую станцию.

Параллельно с этими процедурами ведутся разъяснительные работы. Проводятся встречи с жителями, вблизи жилья которых идет строительство оборудования. Совместно с инженерами операторов связи выезжают специалисты департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения КР (ДПЗиГСЭН), а также службы по регулированию и надзору отрасли связи при Министерстве цифрового развития КР (СРНОС). Дополнительно приезжает независимая сертифицированная аккредитованная лаборатория измерений физических факторов ОcОО «АРМОТ». Это, несомненно, повышает доверие жителей.

Одна из таких встреч с жителями прошла на днях в пригороде Бишкека. Часть его жителей выразили согласие на улучшение связи и строительство оборудования. Ведется разъяснительная работа с остальными.

По словам специалиста Санэпиднадзора Жаныбека Арзыкулова, причины возникновения радиофобии бывают самые разные, но особенно выделить можно следующие — отсутствие достоверной информации, недостоверная информация из интернета, высокая тревожность.

«К сожалению, радиофобия не лечится медикоментозно, могут помочь только информационно-просветительные работы, чем мы постоянно и занимаемся», — добавил Жаныбек Тополонович.

Тем временем преимущества мобильных технологий, будь то 3G, 4G, а в особенности 5G для таких секторов, как здравоохранение и образование, производство и государственное управление, включая умные города, неоспоримы.

Кыргызстан уже настолько шагнул вперед и применил технологии на благо общества — сегодня дистанционно можно решить многие вопросы, экономя время и деньги. Очевидно одно — дальнейшее развитие мобильных технологий даст новый виток экономического развития и народного благосостояния.