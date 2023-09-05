Чем опасна радиофобия? Поговорим о вышках мобильных операторов Кыргызстана

Мы обратились за разъяснениями по поводу жалоб на сотовые вышки в один из сотовых операторов Кыргызстана. По ходу беседы оказалось, что кабинет главы компании находится прямо под крышей, где расположены сотовая вышка и различное приемо-передающее оборудование. Расскажем, почему сотрудники не боятся датчиков, рядом с которыми проводят каждый день, некоторыми даже декорируют кабинеты. Также рассмотрим самые известные страшилки, которые «заботливо» рассылают родные и знакомые.
Но для начала признаем факт, что доступная сотовая связь и мобильный интернет сегодня — жизненная необходимость. Ярко это показала пандемия, связь нас буквально спасала в период вынужденной изоляции. Не секрет, что от наличия связи при чрезвычайных ситуациях зависят жизни пострадавших.
События на границе в Баткене — прямое тому подтверждение. К слову, понимая это, наши мобильные операторы предоставляли бесплатную связь пострадавшим, даже если у них был отрицательный баланс. Это помогало скоординировать действия, добраться до безопасных мест, адресно доставить гумпомощь. Качественный интернет необходим для обучения детей, особенно на время холодов и карантина, когда учеба переводится в онлайн-режим.
Удивительно, но до сих пор находятся люди, которые боятся вышек сотовой связи и делают все возможное для того, чтобы препятствовать установке оборудования. Это явление называется радиофобия — это боязнь электромагнитного излучения (ЭМИ). Радиофобией страдают и некоторые кыргызстанцы, при том, что число абонентов сотовой связи с доступом к интернету перевалило за 7,4 миллиона.
Важно знать и то, что в Кыргызстане нормы предельных уровней ЭМИ в сотни раз строже по сравнению с США и странами Европы — всего 10 мкВт/см2 в месте нахождения человека. Для сравнения: на Западе допустимый уровень в десятки-сотни раз выше 700 — 1 тысячи мкВт/см2. В Кыргызстане часто уровень ЭМИ не дотягивает даже до предельно допустимого, как в данном случае, например. Два разных прибора во время недавних измерений показали максимально допустимый уровень всего 0,4 мкВт/см2.
К сожалению, радиофобы опасны для всех. Дело доходит до рукоприкладства и вандализма: инженеры и техники сталкиваются с агрессией и физической расправой, а телефонные кабели режут на куски, выводят из строя дорогостоящее оборудование. Что особенно печально, в результате действий радиофобов без связи и доступности экстренных служб могут остаться определенные районы во время чрезвычайных ситуаций.
В разные времена люди боялись достижений науки и технологий: радио, печатных станков, электричества и даже поездов. Пугали всевозможными ужасами от бесплодия до вымирания. Пришла очередь мобильных технологий. Тем не менее население в Кыргызстане, да и во всем мире только растет, улучшаются качество и продолжительность жизни.
Разберем самые популярные мифы, будь то 2G/3G/4G или 5G:
- Влияние на иммунную систему. Ложь. Нет никаких научных данных о том, что мобильные технологии могут оказывать какое-либо влияние на иммунную систему. Все страшилки, которые гуляют по Сети, созданы шарлатанами.
- Сотовая связь вызывает рак. Ложь. Физики объясняют: электромагнитные излучения различной частоты — это неионизирующее излучение, которое не повреждает ДНК. Рак способно вызвать только ионизирующее излучение, повреждающее ДНК.
- 5G убивает птиц, вызывает COVID-19, онкозаболевания, бесплодие и другие болезни. Ложь. Радиоволны птицам вообще никак не вредят. Из материалов школьной программы по физике за 9-й класс мы знаем, что радиоволны — это волны низкой частоты и не могут в принципе нарушать строение ДНК в клетке. Проведено множество исследований на тему влияния радиоволн на человека и животных, но ни одно из них не выявило связи радиоизлучения с риском развития заболеваний.
Вернемся в офис мобильного оператора — на каждом этаже мы увидели передатчики, в непосредственной близости с которыми спокойно работают люди.
Каждый объект связи перед вводом в эксплуатацию проходит серьезную проверку:
- Сначала независимая лаборатория физических измерений проводит предварительные расчеты уровней ЭМИ.
- Затем проект проверяет департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения КР.
- Объект связи начинает строиться только после прохождения экспертизы и положительного согласования от соответствующих государственных органов.
- После завершения строительства сертифицированная лаборатория производит фактические замеры ЭМИ базовой станции. Только допустимые уровни позволяют эксплуатировать базовую станцию.
Параллельно с этими процедурами ведутся разъяснительные работы. Проводятся встречи с жителями, вблизи жилья которых идет строительство оборудования. Совместно с инженерами операторов связи выезжают специалисты департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения КР (ДПЗиГСЭН), а также службы по регулированию и надзору отрасли связи при Министерстве цифрового развития КР (СРНОС). Дополнительно приезжает независимая сертифицированная аккредитованная лаборатория измерений физических факторов ОcОО «АРМОТ». Это, несомненно, повышает доверие жителей.
По словам специалиста Санэпиднадзора Жаныбека Арзыкулова, причины возникновения радиофобии бывают самые разные, но особенно выделить можно следующие — отсутствие достоверной информации, недостоверная информация из интернета, высокая тревожность.
«К сожалению, радиофобия не лечится медикоментозно, могут помочь только информационно-просветительные работы, чем мы постоянно и занимаемся», — добавил Жаныбек Тополонович.
Тем временем преимущества мобильных технологий, будь то 3G, 4G, а в особенности 5G для таких секторов, как здравоохранение и образование, производство и государственное управление, включая умные города, неоспоримы.
Кыргызстан уже настолько шагнул вперед и применил технологии на благо общества — сегодня дистанционно можно решить многие вопросы, экономя время и деньги. Очевидно одно — дальнейшее развитие мобильных технологий даст новый виток экономического развития и народного благосостояния.