Итоги июля. В экономике Кыргызстана начался спад

Национальный статистический комитет Кыргызстана представил итоги социально-экономического развития республики за семь месяцев 2018 года. Показатели не радуют. Экономика Кыргызстана замедляется.

Экономика под влиянием «Кумтора»

По итогам января-июля 2018 года ВВП Кыргызстана составил 260 миллиардов 457,8 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го рост ВВП замедлился на 0,2 процента.

В Нацстаткоме отмечают, что наибольшая доля в структуре ВВП пришлась на отрасли, оказывающие услуги, — 47 процентов. Доля промышленности — 20 процентов, сельского хозяйства — более 10 процентов, строительства — более 6 процентов.

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор ВВП составил 236 миллиардов 188,8 миллиона сомов с ростом 2,2 процента по сравнению с 2017-м.

«На ситуацию в экономике сильно влияет «Кумтор». Если в прошлом году на руднике разрабатывали богатую золотом жилу, добывали большое количество золота, был огромный экспорт, то и темпы роста экономики достигали 7-8 процентов. Это дало высокую базу в 2017-м. В этом году «Кумтор» разрабатывает бедный золотой пласт. В итоге из-за эффекта прошлогодней высокой базы и низкой добычи золота у нас такие показатели», — объяснил ситуацию 24.kg министр экономики Олег Панкратов.

«К концу года ожидается, что на руднике начнут разрабатывать богатую золотом жилу и ситуация начнет выправляться. Мы выйдем на рост ВВП на уровне 3-4 процента по итогам года», — заверил глава Минэкономики.

Промышленные странности

Показатели в промышленном секторе тоже не очень радуют и напрямую связаны с показателями крупнейшего золотодобывающего предприятия страны. Так, по итогам семи месяцев 2018 года промышленной продукции в Кыргызстане выпустили на 126 миллиардов 555,2 миллиона сомов. Это на 8,6 процента меньше показателя 2017-го.

Без учета «Кумтора» объем промышленной продукции составил 81 миллиард 487,1 миллиона сомов с ростом по сравнению с 2017-м на 2,9 процента. Это означает, что промышленный сектор Кыргызстана по-прежнему на лидирующих позициях по темпам роста среди стран ЕАЭС.

Рост обеспечили текстильное производство (в 1,7 раза), производство нефтепродуктов (на 32,7 процента), одежды (на 26,7 процента), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 20,7 процента).

Дорожает алкоголь, дешевеет лимонад

С начала года в Кыргызстане потребительские цены и тарифы в целом по республике снизились на 0,8 процента. Но по сравнению с июлем 2017 года цены в республике выросли на 1,1 процента.

С начала года максимальный рост цен и тарифов в Нарынской области — 2,9 процента. Подросли они также в Ошской (на 1 процент) и Иссык-Кульской (на 0,5 процента) областях.

Кроме того, в Нарынской области в июле сохранился рост цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 1,5 процента), тогда как в остальных регионах зафиксировали их снижение.

Лучшие зарплаты — у строителей

По данным Национального статистического комитета, номинальная средняя зарплата в Кыргызстане составила 15 тысяч 665 сомов. По сравнению с 2017-м показатель вырос на 6,6 процента. При этом средняя заработная плата в бюджетной сфере — 12 тысяч 395 сомов, а во внебюджетной — 21 тысяча 397 сомов.

Наиболее значительный рост среднемесячной заработной платы отмечен в строительстве (16,3 процента), сфере прочей обслуживающей деятельности (21,6 процента), а также в сфере информации и связи (15,1 процента).

Выросли зарплаты в сферах государственного управления и обороны, обязательного социального обеспечения (11,7 процента), добычи полезных ископаемых (10,9 процента), оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (10,1 процента), профессиональной, научной и технической деятельности (9,5 процента), операций с недвижимым имуществом (9,4 процента).