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Экономика

За полгода мигранты перевели в Кыргызстан $1,2 миллиарда

За январь-июнь 2018 года приток денежных переводов в Кыргызстан составил $1 миллиард 228,8 миллиона. Об этом сообщили в Национальном банке страны.

По его данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на $138,5 миллиона. Более 90 процентов денег перечислено из России — $1 миллиард 205,9 миллиона. На втором месте по объему переводов находится США — $11,8 миллиона.

В июне трудовые мигранты перевели в Кыргызстан $256,5 миллиона. Это на $5,5 миллиона меньше, чем месяцем ранее.

Из Кыргызстана в другие страны за полгода перевели $238,4 миллиона. Таким образом, чистый приток денежных переводов в страну оценивается в $990,4 миллиона.
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