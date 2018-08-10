От выпуска ценных бумаг в бюджет поступило почти 13 миллиардов сомов

За январь-июль 2018 года от выпуска государственных ценных бумаг в республиканский бюджет поступило 12 миллиардов 980,07 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

За счет размещения государственных казначейских векселей со сроком обращения в один год казна пополнилась на 1 миллиард 852,9 миллиона сомов.

Больше всего денег бюджету принесло размещение государственных казначейских облигаций (ГКО) — 11 миллиардов 127,17 миллиона сомов. Самыми прибыльными оказались ГКО со сроком обращения в десять лет. Их продали на 4 миллиарда 313,22 миллиона сомов.

Еще 2 миллиарда 482,15 миллиона сомов принесли семилетние ГКО. Кроме того, 1 миллиард 517,78 миллиона сомов удалось заработать за счет пятилетних ГКО и 1 миллиард 493,39 миллиона сомов — за счет двухлетних ГКО. Меньше всего купили трехлетних ГКО — на 1 миллиард 320,63 миллиона сомов.