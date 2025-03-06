Продавать гособлигации населению через мобильное приложение хочет Минфин

Продавать государственные облигации населению через мобильное приложение хочет Министерство финансов Кыргызстана. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Алмаз Бакетаев.

Фото пресс-службы кабмина. Министр финансов Алмаз Бакетаев

По его словам, Минфин намерен реализовать пилотный проект по продаже гособлигаций кыргызстанцам через мобильное приложение.

Чиновник уточнил, что на сегодня граждане уже приобрели облигации на 11 миллионов сомов. «Это удобный инструмент для вложений, и мы планируем расширять его функционал. Например, предоставить владельцам ценных бумаг возможность сразу же их продать», — пояснил он.