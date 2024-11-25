Минфин предложил новый механизм выпуска государственных казначейских облигаций

Министр финансов Кыргызстана Алмаз Бакетаев встретился с представителями коммерческих банков для обсуждения новых финансовых инструментов, направленных на поддержку госпрограмм. Об этом сообщили в Минфине.

Во время встречи он представил механизм выпуска государственных казначейских облигаций (МКО), который предполагает прямое финансирование строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов.

По словам министра, в 2023 году на эти цели выделили 10 миллиардов сомов, в 2024-м — 15 миллиардов сомов.

Кроме того, участники обсудили внедрение механизма обмена валюты (своп-операций) для оптимизации валютных рисков и управления обязательствами. С начала 2023 года объем своп-операций достиг $78,34 миллиона, из которых $44,34 миллиона пришлось на 2023 год, а $34 миллиона — на 10 месяцев 2024 года.