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Экономика

Правительство Кыргызстана придумало налоги для адвокатов и нотариусов

Министерство юстиции Кыргызстана разработало специальный порядок уплаты налогов для адвокатов и частных нотариусов. Об этом сообщила партнерская группа «Прецедент инфо».

По ее данным, по новому налоговому режиму предусматривается взимание налога с дохода адвокатов и нотариусов за оказание ими квалифицированной помощи. Условия исчисления и уплаты идентичны для обеих категорий. При этом неважно, как работают адвокаты — кабинет, коллегия, бюро. Для каждой формы деятельности сумму налога рассчитывают одинаково.

В документе прописано, что налогоплательщики вправе убрать из облагаемой налогом базы. Есть и стандартные вычеты: персональный — 650 сомов, на иждивенцев — 100 сомов, отчисления по государственному социальному страхованию и в негосударственный пенсионный фонд. Предусмотрен вычет на обучение налогоплательщика и его иждивенцев в возрасте до 24 лет.

Полученная разница между доходами и расходами умножается на ставку налога — 10 процентов.

Средства перечисляются в республиканский бюджет раз в три месяца. Необходимо ежеквартально сдавать налоговый отчет. При этом уплата налогов и сдача ежеквартальных отчетов не освобождают адвокатов и нотариусов от сдачи Единой налоговой декларации. Налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы ее ежегодно до 1 апреля.

«По закону об адвокатуре и адвокатской деятельности оказываемая адвокатами юридическая помощь не считается предпринимательской деятельностью. Аналогичная ситуация и у нотариусов. В законе о нотариате отмечено, что нотариусы не вправе заниматься предпринимательской и иной деятельностью, кроме нотариальной, научной и преподавательской», — отметили юристы «Прецедент инфо».

На сегодня адвокатов и нотариусов ставят на учет в Налоговой службе как индивидуальных предпринимателей из-за отсутствия установленных законом механизмов регулирования уплаты налогов.

По мнению представителей Минюста, введение специального налогового режима для адвокатов и нотариусов в значительной мере позволит пополнить республиканский бюджет и выведет указанных лиц из тени.
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