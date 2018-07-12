Кыргызстан вновь поднял вопрос о ветпостах на границе

Кыргызстан вновь поднял вопрос, связанный с сохранением ветеринарного контроля на кыргызско-казахстанском участке госграницы. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, кыргызская сторона считает наличие ветпостов барьером в торговле. Именно поэтому вопрос вынесли на заседание консультативного комитета по функционированию внутренних рынков.

«Кыргызстан регулярно поднимает этот вопрос. В очередной раз его обсудят 13 июля на заседании совета ЕЭК. Но какое решение будет принято в итоге, неизвестно», — заключил Олег Панкратов.

Отметим, именно вопрос о признании кыргызской системы ветеринарного контроля эквивалентной нормам ЕЭС обсуждается уже три года. Из-за него Кыргызстан даже переносил сроки вступления в союз. В декабре 2016 года большинство стран союза признали, что сейчас кыргызская система ветеринарного контроля соответствует нормам ЕАЭС. Однако у Казахстана остались претензии. В итоге ветеринарные посты на границе продолжают работать.