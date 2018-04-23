ККМ-онлайн. В Минэкономики объяснили, почему приостанавливают проект

Министерство экономики объяснило, почему приостановили проект по установке контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн.

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Напомним, что проект постановления правительства вынесли на общественное обсуждение. Им предлагается отменить третий и четвертый этапы внедрения ККМ-онлайн, которые должны завершиться до 1 марта 2018 года и до 1 июля 2018 года.

«В проекте постановления предусмотрен новый график внедрения применения ККМ-онлайн для тех предпринимателей, которые входили в третий и четвертый этапы. Проект предусматривает применение налогоплательщиками ККМ-онлайн, включающее дополнительную функцию по передаче данных в разрезе реализуемых товаров, и применение виртуальной ККМ. Проект подготовлен для внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур», — говорится в сообщении.