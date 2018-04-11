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Экономика

Доллар в Кыргызстане дорожает. За сутки он прибавил в цене еще 30 тыйынов

Доллар в Кыргызстане продолжает дорожать. За сутки он вырос в цене еще на 30 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,05-69,15 сома, а продают — по 69,4-69,5 сома. Номинальный курс Национального банка — 68,4036 сома (падение за сутки — на 0,07 процента).

Стоит отметить, что резкий рост американской валюты начался накануне, когда доллар всего за полдня превысил отметку в 69 сомов. За четыре дня «американец» подорожал на 70 тыйынов.

Похожая ситуация наблюдается в России. Рубль теряет позиции с понедельника. Случилось это после того, как США ввели очередные санкции против российских бизнесменов.

В Кыргызстане российский рубль также дешевеет. Сегодня его покупают по 1,05-1,08 сома, а продают — по 1,12-1,14 сома. Валюта потеряла в цене 8 тыйынов всего за два дня.
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