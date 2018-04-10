В Кыргызстане начал резко дорожать доллар

В Кыргызстане сегодня начал резко дорожать доллар. Всего за полдня американская валюта выросла в цене на 10-15 тыйынов. Похожая ситуация наблюдается и в России.

Еще утром обменные пункты столицы покупали доллар по 68,4-68,5 сома, а продавали — по 68,8-68,95 сома. За выходные показатель вырос на 20 тыйынов. Однако на этом рост не остановился.

К концу дня доллар в Кыргызстане превысил отметку в 69 сомов.

Сейчас обменки и комбанки покупают доллар по 68,6-68,7 сома, а продают — по 69-69,2 сома. Номинальный курс при этом установлен Национальным банком в 68,4544 сома (падение за сутки — на 0,1 процента).

Напомним, накануне, после решения США о введении санкций в отношении российских бизнесменов, доллар и евро в РФ достигли максимума 2016 года. На 12.00 (15.00 по бишкекскому времени) доллар стоил 62,2 рубля, а евро — 76,61 рубля.