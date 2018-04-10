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Экономика

Госдолг Кыргызстана. На каждом жителе страны по $703

Чтобы погасить государственный долг страны, каждый кыргызстанец должен заплатить $703.

По данным Министерства финансов, на 28 февраля 2018 года государственный долг Кыргызстана составил $4 миллиарда 402,67 миллиона (299 миллиардов 760,17 миллиона сомов). В том числе внешний долг сложился в сумме $3 миллиарда 885,11 миллиона (264 миллиарда 521,6 миллиона сомов), а внутренний — $517,56 миллиона (35 миллиардов 238,57 миллиона сомов).

Из данных Нацстаткома следует, что на 1 января 2018 года население страны составило 6 миллионов 256,7 тысячи человек. При этом средняя зарплата по республике по итогам февраля составляла 14 тысяч 629 сомов.

Чтобы погасить государственный долг, каждый кыргызстанец должен отдать более трех своих зарплат.

Отметим, что по сравнению с январем 2018 года государственный долг страны уменьшился на $222,14 миллиона. Стоит отметить, что показатель снизился впервые с октября 2017-го. До этого он лишь увеличивался. По сравнению с первым месяцем года незначительно сократился и долг Кыргызстана Китаю — на $620 тысяч — до $1 миллиарда 710,86 миллиона.
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