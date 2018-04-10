Госдолг Кыргызстана. На каждом жителе страны по $703

Чтобы погасить государственный долг страны, каждый кыргызстанец должен заплатить $703.
По данным Министерства финансов, на 28 февраля 2018 года государственный долг Кыргызстана составил $4 миллиарда 402,67 миллиона (299 миллиардов 760,17 миллиона сомов). В том числе внешний долг сложился в сумме $3 миллиарда 885,11 миллиона (264 миллиарда 521,6 миллиона сомов), а внутренний — $517,56 миллиона (35 миллиардов 238,57 миллиона сомов).
Из данных Нацстаткома следует, что на 1 января 2018 года население страны составило 6 миллионов 256,7 тысячи человек. При этом средняя зарплата по республике по итогам февраля составляла 14 тысяч 629 сомов.
Чтобы погасить государственный долг, каждый кыргызстанец должен отдать более трех своих зарплат.