19:53
USD 68.26
EUR 84.20
RUB 1.21
Экономика

«БТА Банк» выкупил 7,7 процента акции своей «дочки» в Кыргызстане

Совершена сделка по продаже 7,7 процента акций ЗАО «БТА Банк», находящихся в собственности ФУГИ. Покупателем в рамках мирового соглашения выступил казахский «БТА Банк».

В марте Кыргызстан и АО «БТА Банк» (Казахстан) подписали мировое соглашение об урегулировании международного арбитражного спора и договор купли-продажи 7,7092 процента госпакета акций ЗАО «БТА Банк». По условиям сделки за акции казахский банк заплатил 177 миллионов 620 тысяч сомов.

Читайте по теме
Спор между правительством Кыргызстана и «БТА Банком» урегулировали
«В 2015 году решением Верховного суда ФУГИ передали 15,4 процента акций «БТА Банка». Раньше они принадлежали Данияру Усенову. В 2016 году после дополнительной эмиссии акций пакет ФУГИ уменьшился до 7,7 процента. Именно эту долю мы и продали «БТА Банку». Больше государству в банке ничего не принадлежит», — сообщил ИА «24.kg» начальник Управления хозимуществом ФУГИ Тимур Малбашев.

В 2011 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о рейдерском захвате банка. Оказалось, что в 2009-м через две подставные фирмы казахский инвестор лишился контроля над дочерним предприятием. 71 процент акций решением суда передали двум фирмам-истцам, которые, как выяснилось позже, имели отношение к окружению бывшего президента Курманбека Бакиева.

После революции «БТА Банк» вновь обратился с требованием вернуть имущество. Суд признал казахский банк потерпевшей стороной, акции ему вернули в 2015 году.
Ссылка:
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Спор между правительством Кыргызстана и «БТА Банком» урегулировали
ФУГИ изучит имущество энергокомпаний и свой вклад в них
Инвестор «Умного города» хочет купить MegaCom
Глава ФУГИ рассказал, как правильно оценить эффективность работы госкомпаний
Все государственное имущество Кыргызстана оценили в 86 миллиардов сомов
В Кыргызстане посчитали все государственное имущество
Депутат интересуется, когда завод «Дастан» выставят на продажу
Насколько изменится стоимость MegaCom, будет известно после переоценки
ФУГИ планирует ликвидировать 8 предприятий и 32 реорганизовать
ФУГИ намерен получить свыше 2 миллиардов сомов дивидендов от АО
Популярные новости
Китай настаивает на&nbsp;варианте короткой железной дороги через Кыргызстан Китай настаивает на варианте короткой железной дороги через Кыргызстан
Долг Кыргызстана Китаю достиг $1&nbsp;миллиарда 711,48 миллиона Долг Кыргызстана Китаю достиг $1 миллиарда 711,48 миллиона
ТВЕА определилась со&nbsp;стоимостью химцеха для нового блока ТЭЦ Бишкека ТВЕА определилась со стоимостью химцеха для нового блока ТЭЦ Бишкека
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;7&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 марта
Бизнес
Примите участие во&nbsp;Всемирной неделе денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Примите участие во Всемирной неделе денег с «Бакай Банком»
Ваш телевизор станет УМНЫМ с&nbsp;Android-приставкой O!TV Ваш телевизор станет УМНЫМ с Android-приставкой O!TV
MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров
Каждый кыргызстанец может стать участником акции &laquo;Бакай Банка&raquo; &laquo;Год подарков&raquo; Каждый кыргызстанец может стать участником акции «Бакай Банка» «Год подарков»