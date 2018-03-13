«БТА Банк» выкупил 7,7 процента акции своей «дочки» в Кыргызстане

Совершена сделка по продаже 7,7 процента акций ЗАО «БТА Банк», находящихся в собственности ФУГИ. Покупателем в рамках мирового соглашения выступил казахский «БТА Банк».

В марте Кыргызстан и АО «БТА Банк» (Казахстан) подписали мировое соглашение об урегулировании международного арбитражного спора и договор купли-продажи 7,7092 процента госпакета акций ЗАО «БТА Банк». По условиям сделки за акции казахский банк заплатил 177 миллионов 620 тысяч сомов.

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«В 2015 году решением Верховного суда ФУГИ передали 15,4 процента акций «БТА Банка». Раньше они принадлежали Данияру Усенову. В 2016 году после дополнительной эмиссии акций пакет ФУГИ уменьшился до 7,7 процента. Именно эту долю мы и продали «БТА Банку». Больше государству в банке ничего не принадлежит», — сообщилначальник Управления хозимуществом ФУГИ Тимур Малбашев.

В 2011 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о рейдерском захвате банка. Оказалось, что в 2009-м через две подставные фирмы казахский инвестор лишился контроля над дочерним предприятием. 71 процент акций решением суда передали двум фирмам-истцам, которые, как выяснилось позже, имели отношение к окружению бывшего президента Курманбека Бакиева.

После революции «БТА Банк» вновь обратился с требованием вернуть имущество. Суд признал казахский банк потерпевшей стороной, акции ему вернули в 2015 году.