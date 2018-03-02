Инвестору Макмала нужно провести экологическую экспертизу строительства ЗИФ

«Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования рекомендовал компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» сделать анализ воздействия на окружающую среду проекта по строительству золотоизвлекательной фабрики и провести общественные слушания», — сообщил ИА «24.kg» заместитель главы ведомства Суйунтбек Аликеев.
По его словам, проект фабрики на территории комбината «Макмалзолото» разработала китайская компания «Синхай ЛТД», затем его адаптировали к кыргызскому законодательству. Предприятие практически построено. Представители «Джи Эл Макмал Девелопинг» предоставили ГКПЭН технический проект ЗИФ для проведения экспертизы по промышленной безопасности.
Госслужащий отметил, что фабрика, которую собирается строить «Джи Эл Макмал Девелопинг», нужна Кыргызстану. Это позволит перерабатывать руду в стране, а не вывозить концентрат в соседние государства. Суйунтбек Аликеев отметил, что предприятие не работает и не заработает, пока не получит положительные заключения экспертиз, в том числе и экологической.
«Представители ГКПЭН на прошлой неделе выезжали на место, участвовали в собрании, объясняли местным жителям суть проекта. Решение о строительстве ЗИФ принимали местные власти. Они же должны поддерживать инвесторов. Это в их интересах. Кроме того, согласно закону о недрах, местные власти должны обеспечить беспрепятственный доступ лицензиатов к месторождениям и вести работы с местным населением», — заключил Суйунтбек Аликеев.