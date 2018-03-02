12:42
-2
USD 68.11
EUR 83.17
RUB 1.21
Экономика

Инвестору Макмала нужно провести экологическую экспертизу строительства ЗИФ

«Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования рекомендовал компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» сделать анализ воздействия на окружающую среду проекта по строительству золотоизвлекательной фабрики и провести общественные слушания», — сообщил ИА «24.kg» заместитель главы ведомства Суйунтбек Аликеев.

По его словам, проект фабрики на территории комбината «Макмалзолото» разработала китайская компания «Синхай ЛТД», затем его адаптировали к кыргызскому законодательству. Предприятие практически построено. Представители «Джи Эл Макмал Девелопинг» предоставили ГКПЭН технический проект ЗИФ для проведения экспертизы по промышленной безопасности.

Читайте по теме
Инвесторы Макмала просят МВД и ГКНБ уладить конфликт с местным населением
«Мы рекомендовали им провести анализ воздействия на окружающую среду и представить итоги местному населению. Мы встречались с учредителем компании Максатом Жээналиевым. Он родом из Тогуз-Тороусского района. Максат Жээналиев рассказал, что они проводили общественные слушания с депутатами айыльного кенеша. Ехать на слушания в селе Казарман он отказался», — рассказал Суйунтбек Аликеев.

Госслужащий отметил, что фабрика, которую собирается строить «Джи Эл Макмал Девелопинг», нужна Кыргызстану. Это позволит перерабатывать руду в стране, а не вывозить концентрат в соседние государства. Суйунтбек Аликеев отметил, что предприятие не работает и не заработает, пока не получит положительные заключения экспертиз, в том числе и экологической.

«Представители ГКПЭН на прошлой неделе выезжали на место, участвовали в собрании, объясняли местным жителям суть проекта. Решение о строительстве ЗИФ принимали местные власти. Они же должны поддерживать инвесторов. Это в их интересах. Кроме того, согласно закону о недрах, местные власти должны обеспечить беспрепятственный доступ лицензиатов к месторождениям и вести работы с местным населением», — заключил Суйунтбек Аликеев.
Ссылка:
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Инвесторы Макмала просят МВД и ГКНБ уладить конфликт с местным населением
На Макмале снова митинг. Жители сломали ограждение и протестуют против инвестора
В Кыргызстане аннулировали 19 лицензий на право пользования недрами
На торги выставлены два месторождения россыпного золота в Кыргызстане
В Ала-Букинском районе жители митингуют против разработки золота
На торги выставили два месторождения угля в Баткенской области
На торги выставлено месторождение россыпного золота Баймак
На конкурс выставили два месторождения угля в Кыргызстане
На Джеруе началось строительство золотоизвлекательной фабрики
Месторождение известняка Аксайское повторно выставили на торги
Популярные новости
Как грамотно вложить деньги, чтобы не&nbsp;прогадать Как грамотно вложить деньги, чтобы не прогадать
За&nbsp;какую цену покупали мебель для ТЭЦ Бишкека и&nbsp;энергокомпаний За какую цену покупали мебель для ТЭЦ Бишкека и энергокомпаний
В&nbsp;Кыргызстане запретили пополнять электронные кошельки с&nbsp;баланса телефонов В Кыргызстане запретили пополнять электронные кошельки с баланса телефонов
Третий покупатель за&nbsp;месяц. Кто еще готов купить MegaCom Третий покупатель за месяц. Кто еще готов купить MegaCom
Бизнес
Оплатить госуслуги, налоги и&nbsp;штрафы можно в&nbsp;офисах &laquo;Бакай Банка&raquo; Оплатить госуслуги, налоги и штрафы можно в офисах «Бакай Банка»
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress 2018&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress 2018 в Барселоне
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; подписал контракт с&nbsp;узбекской компанией «АЮ Холдинг» подписал контракт с узбекской компанией
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне