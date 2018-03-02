Инвестору Макмала нужно провести экологическую экспертизу строительства ЗИФ

«Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования рекомендовал компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» сделать анализ воздействия на окружающую среду проекта по строительству золотоизвлекательной фабрики и провести общественные слушания», — сообщил ИА «24.kg» заместитель главы ведомства Суйунтбек Аликеев.

По его словам, проект фабрики на территории комбината «Макмалзолото» разработала китайская компания «Синхай ЛТД», затем его адаптировали к кыргызскому законодательству. Предприятие практически построено. Представители «Джи Эл Макмал Девелопинг» предоставили ГКПЭН технический проект ЗИФ для проведения экспертизы по промышленной безопасности.

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«Мы рекомендовали им провести анализ воздействия на окружающую среду и представить итоги местному населению. Мы встречались с учредителем компании Максатом Жээналиевым. Он родом из Тогуз-Тороусского района. Максат Жээналиев рассказал, что они проводили общественные слушания с депутатами айыльного кенеша. Ехать на слушания в селе Казарман он отказался», — рассказал Суйунтбек Аликеев.

Госслужащий отметил, что фабрика, которую собирается строить «Джи Эл Макмал Девелопинг», нужна Кыргызстану. Это позволит перерабатывать руду в стране, а не вывозить концентрат в соседние государства. Суйунтбек Аликеев отметил, что предприятие не работает и не заработает, пока не получит положительные заключения экспертиз, в том числе и экологической.

«Представители ГКПЭН на прошлой неделе выезжали на место, участвовали в собрании, объясняли местным жителям суть проекта. Решение о строительстве ЗИФ принимали местные власти. Они же должны поддерживать инвесторов. Это в их интересах. Кроме того, согласно закону о недрах, местные власти должны обеспечить беспрепятственный доступ лицензиатов к месторождениям и вести работы с местным населением», — заключил Суйунтбек Аликеев.