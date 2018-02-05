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Экономика

Идентификация скота в Кыргызстане должна завершиться 20 февраля

Практически 90 процентов поголовья крупного рогатого скота в Кыргызстане уже идентифицировали и внесли в электронную базу данных отслеживания животных. Об этом на коллегии Государственной ветеринарной и фитосанитарной инспекции сообщил ее глава Калысбек Жумаканов.

По его словам, идентификация скота в Кыргызстане должна завершиться 20 февраля.

Для того, чтобы экспортировать продукцию, мы должны доказать, что эта продукция чистая.

Калысбек Жумаканов

План вакцинации скота в прошлом году выполнен практически на 99 процентов. Ежегодно на приобретение вакцин из бюджета выделяется более одного миллиарда сомов.
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