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Экономика

Кыргызстан ждет от ЕАЭС развития экономики и создания совместных предприятий

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков рассказал, каких шагов ждет республика от ЕАЭС в 2018 году. Об этом заявил сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

По его словам, в числе приоритетов кыргызского председательствования в ЕАЭС в прошлом году была обозначена работа по дальнейшему формированию общего рынка труда в рамках союза. В этой связи Сапар Исаков подчеркнул необходимость скорейшего согласования и подписания проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся граждан стран ЕАЭС.

Глава кабмина считает необходимым провести мероприятия, направленные на развитие реального сектора экономики и усиление кооперации в промышленности с созданием совместных предприятий.

«Утверждение положения о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере позволит нам осуществить цели, изложенные в основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках союза. Как показывает статистика, за прошедший год почти на треть вырос объем взаимной торговли между странами ЕАЭС. Мы стали активнее торговать между собой. Это еще раз доказывает, что проводимая нами совместная работа по взаимной интеграции дает результаты», — отметил Сапар Исаков.

аппарата правительства
Фото аппарата правительства. Сапар Исаков на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате

Высказался премьер-министр и о соглашении по маркировке товаров. Предполагается, что успешное внедрение единой системы маркировки в странах союза улучшит контроль за оборотом товаров на территории ЕАЭС, что является важным фактором для создания здоровой конкурентной среды добросовестными участниками экономической деятельности.

«В то же время мы должны создать необходимые условия для вовлечения бизнеса в данную систему. Хочу выразить надежду, что экономический союз будет фактором стабильности и благополучия наших граждан. Кыргызстан намерен активно содействовать эффективной реализации основополагающих целей и задач, стоящих перед союзом, последовательно укреплять сотрудничество и развивать союзнические и партнерские отношения между странами», — заключил Сапар Исаков.
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