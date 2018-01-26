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Экономика

За сутки доллар в Кыргызстане подешевел еще на 20 тыйынов

За сутки доллар в Кыргызстане подешевел еще на 20 тыйынов. Курс покупки американца опустился ниже отметки в 67 сомов. 

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 67,5-67,9 сома, продают – по 68,2-68,4 сома. Номинальный курс установлен в 69,3443 сома. Отметим, что доллар в Кыргызстане дешевеет с начала января. Только за две недели «американец» потерял в цене 1,2 сома. С начала этой недели он подешевел на 40 тыйынов.

Несмотря на резкое падение курса доллара, Национальный банк хранит молчание. Регулятор не проводит интервенций. С начала года НБ КР выходил на валютный рынок для продажи долларов лишь единожды, реализовав $5,4 миллиона.
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