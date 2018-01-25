Доллар продолжает падать. За сутки он подешевел еще на 10 тыйынов

Доллар в Кыргызстане продолжает дешеветь. За прошедшие сутки он подевешел сразу на 10 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,2-68,3 сома, а продают — по 68,5-68,65 сома. Номинальный курс — 68,407 сома (падение за сутки — на 0,42 процента).

С начала недели стоимость американской валюты снизилась на 40 тыйынов. За две недели доллар подешевел на 1 сом. Национальный банк хранит молчание. В январе он провел только одну интервенцию. 12 января из-за роста доллара НБ КР купил на валютном рынке $5,4 миллиона.