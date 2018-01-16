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Экономика

Глава ФУГИ рассказал, как правильно оценить эффективность работы госкомпаний

Глава ФУГИ Ренат Тулебердиев рассказал депутатам, как правильно оценить эффективность работы госкомпаний. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

На заседании нардеп Айсулу Мамашова поинтересовалась, почему с каждым годом сокращаются доходы госпредприятий и кто должен нести ответственность за плохую работу их руководителей.

Глава ФУГИ признал, что именно его ведомство отвечает за это. «Чтобы выявить эффективность, нужно с разных точек зрения смотреть. Есть прибыль, а есть расходы на развитие. Я сейчас посещаю все госпредприятия, чтобы не на бумаге, а в реальности увидеть, в каком состоянии они находятся. Я посетил около 30 предприятий за прошедшие две недели», — рассказал Ренат Тулебердиев.

«Приведу в пример автовокзал в Джалал-Абаде. От него в бюджет государства поступило всего 100 тысяч сомов. Конечно, меня интересовало, почему так мало. Оказалось, что директор 700 тысяч сомов чистой прибыли направил на капитальный ремонт здания вокзала — новые окна ставит, сары-ташем решил облицевать. По каждому предприятию буду делать анализ, куда направляются средства — на развитие или производство, насколько эффективно средства расходуются. Там, где этого не делается и нет больших поступлений в бюджет, нужно проводить анализ и принимать меры в отношении руководителей, если они плохо работают», — заключил Ренат Тулебердиев.
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