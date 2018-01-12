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Экономика

Чиновники уверяют, что проблем при переходе на фискализацию налогов не будет

Члены правительства Кыргызстана заявляют, что проблем у предпринимателей при фискализации процедур не будет, они получат только выгоду. Об этом сегодня на круглом столе заявили главы Госкомитета информационных технологий Нурбек Абасканов и Налоговой службы Октябрь Абдыкаимов.

Глава Ассоциации поставщиков Кыргызстана Гульнара Ускенбаева, наоборот, рассказала о минусах нововведений.

«Мы за то, чтобы бороться с контрабандой. Но Министерство экономики лукавит, говоря, что наша конкурентоспособность не изменится. Предприниматели должны будут купить оборудование, провести Интернет, чтобы «стучаться» на серверы ГНС и оформлять счета-фактуры. Расходы бизнеса вырастут, и наша конкурентоспособность упадет», — отметила Гульнара Ускенбаева.

Однако глава Нурбек Абасканов сообщил, что специального подключения к Интернету не потребуется. Достаточно мобильного и смартфона для ведения отчетности.

Подорожания практически не будет. На практике количество проверок уменьшится, так как система сама будет отслеживать нарушения. Будет представлена виртуальная программа, которую можно скачать.

Нурбек Абасканов
Октябрь Абдыкаимов сообщил, что электронные счета-фактуры будут обязаны получать только плательщики НДС и предприниматели, ведущие внешнеэкономическую деятельность.

«Маленькие магазинчики не обязаны оформлять счета-фактуры. Те, что использовали систему «1С», так и будут это делать. Кроме того, будет сокращаться налоговая отчетность», — заключил он.
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