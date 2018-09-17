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Власть

Инициативы чиновников рождают хаос и коррупцию. Бизнес просит упростить правила

«Налоговый кодекс Кыргызстана сегодня предпринимателям непонятен. Изменения, которые в него вносят сейчас, только порождают хаос и увеличивают коррупцию», — заявила сегодня на встрече с президентом страны глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

По ее словам, в Кыргызстане низкие ставки налогов, но сложные и неконкурентные налоговые правила. Бизнесу, как внутреннему, так и внешнему, нужны четкие правила, которые бы действовали 5-10 лет. Депутаты поддержали предпринимателей, решили создать концепцию фискальной политики, но Министерство экономики сократило действие налоговых правил до трех лет. Бизнес считает, что это крайне маленький срок.

«Нам нужен новый Налоговый кодекс. Нужно его упростить. Нужно взять курс на упрощение налоговых процедур. Те изменения, которые вносят сейчас, только усложняют бизнес. Малый и средний бизнес не понимает Налоговый кодекс, он не может его прочесть, нужен специалист. В результате идут нарушения и коррупция. В этом направлении нужны революционные решения», — уверена Гульнара Ускенбаева.

Она также раскритиковала механизм сдачи отчетов по социальным отчислениям. Предприниматели просят, чтобы отчеты по Соцфонду сдавались в налоговую, и чтобы это был один отчет. Но малый бизнес чиновники не слышат.

«Это два вида налогов, которые связаны с заработной платой. Что сейчас происходит? Просто вносится в Налоговый кодекс дополнительный раздел по социальным отчетам, как их будут проверять и так далее. Получается, что предприниматели раньше ходили в два госоргана с практически одинаковыми отчетами, теперь будут дважды ходить в один госорган. Сомнительное упрощение», — заключила Гульнара Ускенбаева.
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