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Дословно

Дословно. Глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева

В Бишкеке проходит круглый стол, на котором обсуждают новые поправки в Налоговый кодекс. Часть из них касается сокращения видов предпринимательской деятельности, которые можно вести по патентам. Бизнес выступает против.

Главу Ассоциации поставщиков Гульнару Ускенбаеву возмутило, что правительство и депутаты душат малый и средний бизнес, когда наши партнеры по ЕАЭС, наоборот, защищают своих производителей.

У нас государство в ЕАЭС ведет себя как болванчик и со всем всегда соглашается. Получается, мы тут мяукаем-мяукаем, а правительство наверху говорит, что все хорошо, мы согласны.

Гульнара Ускенбаева
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