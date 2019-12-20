Дословно. Глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева

В Бишкеке проходит круглый стол, на котором обсуждают новые поправки в Налоговый кодекс. Часть из них касается сокращения видов предпринимательской деятельности, которые можно вести по патентам. Бизнес выступает против.

Главу Ассоциации поставщиков Гульнару Ускенбаеву возмутило, что правительство и депутаты душат малый и средний бизнес, когда наши партнеры по ЕАЭС, наоборот, защищают своих производителей.