Гульнара Ускенбаева: Надеемся увидеть послабления в администрировании налогов

«Мы надеемся, что к сентябрю 2021 года увидим значительные послабления в администрировании налогов, особенно для малого и среднего бизнеса», — заявила сегодня на пресс-конференции председатель Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

По ее словам, ставки наших налогов, действительно, демократичные. Но все губит усложненное администрирование. Это пагубно сказывается на малом и среднем бизнесе. И частично из-за того, что сложное администрирование, некоторые мелкие предприниматели не регистрируются как налогоплательщики. Они не понимают, как это делать, сложные отчеты. Они боятся высоких штрафов и остаются в тени.

«Со стороны бизнеса мы неоднократно обращались с заявлениями о том, что нужно упростить администрирование. И наконец-то нас услышали. Упростить систему надо, чтобы бизнес не боялся выходить из тени, платить налоги, сдавать отчеты, чтобы это не было для них китайской грамотой, а было все ясно и понятно», — заключила Гульнара Ускенбаева.