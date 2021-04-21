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Власть

Гульнара Ускенбаева: Надеемся увидеть послабления в администрировании налогов

«Мы надеемся, что к сентябрю 2021 года увидим значительные послабления в администрировании налогов, особенно для малого и среднего бизнеса», — заявила сегодня на пресс-конференции председатель Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

По ее словам, ставки наших налогов, действительно, демократичные. Но все губит усложненное администрирование. Это пагубно сказывается на малом и среднем бизнесе. И частично из-за того, что сложное администрирование, некоторые мелкие предприниматели не регистрируются как налогоплательщики. Они не понимают, как это делать, сложные отчеты. Они боятся высоких штрафов и остаются в тени.

«Со стороны бизнеса мы неоднократно обращались с заявлениями о том, что нужно упростить администрирование. И наконец-то нас услышали. Упростить систему надо, чтобы бизнес не боялся выходить из тени, платить налоги, сдавать отчеты, чтобы это не было для них китайской грамотой, а было все ясно и понятно», — заключила Гульнара Ускенбаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190948/
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