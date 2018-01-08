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Экономика

На торги выставлено месторождение россыпного золота Баймак

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования выставил на торги месторождение россыпного золота Баймак. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

По его данным, месторождение находится в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Месторождение было открыто в 1956 году по следам древних отработок россыпи. Положительные итоги получены на участках Кызыл-Токой, Орто-Токой, Баймак, Ала-Бука, которые и составляют в настоящее время Нижнекассанское месторождение.

На аукцион выставляется лицензия на право проведения геологоразведочных работ. Стартовая цена — $9 тысяч 375. Аукцион состоится 26 февраля.
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