Организации питьевого водоснабжения освободят от налога за пользование недрами

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования предлагает обнулить ставки бонуса для специализированных организаций питьевого водоснабжения, так как они не платят его. Документ выставлен на общественное обсуждение.

По Закону «О недрах» отбор и использование подземных вод подлежит обязательному лицензированию. За исключением отбора и использования подземных вод физическими лицами для собственных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. После получении лицензии необходимо оплатить налоги — бонус за пользование недрами и роялти.

Ставка бонуса на подземные пресные воды установлена в размере $13 тысяч за 1 тысячу кубометров в сутки, а за отбор минеральных и термальных вод — $8 тысяч за запасы 100 кубометров в сутки.

По данным ПЭУ «Бишкекводоканал», за вводимые объекты, строящиеся за счет инвестиций международных доноров для улучшения питьевого водоснабжения южной и юго-западной части Бишкека, и водозаборы, построенные мэрией, бонус составляет около 255,1 миллиона сомов. Однако социально ориентированные специализированные водохозяйственные организации не уплачивали предусмотренные налоги за пользования недрами.

ГКПЭН предлагает обнулить ставку налога, учитывая, что вода выступает не как товар, а как система жизнеобеспечения населения. От этого бюджет ничего не потеряет, так как водоканалы последние 9 лет не оплачивали налог, ссылаясь на отсутствие денег.