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Общество

В ГКПЭН выявлены нарушения при выплате зарплаты и премий

Счетная палата провела плановый аудит использования бюджетных, специальных и иных средств в Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования и его подведомственных структурах за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба СП.

В Кыргызском государственном научно-исследовательском и проектно-изыскательском институте «Энергопроект» установлены завышенная кредиторская задолженность, не подтвержденная актами сверок, на 7 миллионов 626,6 тысячи сомов, а также нарушения при выплате заработной платы на 4 миллиона 549,7 тысячи сомов.

В филиалах ГП «Кыргызтеплоэнерго» выявлены сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей на 2 миллиона 495,7 тысячи сомов.

Нерационально использованные средства составили 29 миллионов 310,2 тысячи сомов. В центральном аппарате 767,4 тысячи сомов бюджетных средств потратили на исходящие звонки через стационарные служебные телефоны на номера операторов сотовой связи, а также на услуги IP TV в служебных кабинетах. 27 миллионов 730,4 тысячи сомов спецсредств без учета объема выполненных работ и результативности направлены на выплаты ежемесячных премиальных для сотрудников центрального аппарата ГКПЭН.

По итогам аудита руководству госкомитета даны предписания по устранению выявленных в ходе аудита нарушений и недостатков, а также рассмотреть ответственность лиц, допустивших их.
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