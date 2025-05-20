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Общество

Ущерб экологии от добычи россыпного золота в КР составил 1,039 миллиарда сомов

По итогам мониторинга компаний, добывающих россыпное золото в КР, ущерб экологии составил 1,039 миллиарда сомов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технадзора Кубат Касейинов.

По его словам, в настоящее время удалось взыскать 163 миллиона 400 тысяч сомов.

Замминистра отметил, что на сегодня уполномоченным органом выдано 96 лицензий, из которых 29 выдано на разведку и 67 лицензий на раскопку. Из них больше всего лицензий (45) выдано компаниям для добычи россыпного золота в Чаткальском районе Джалал-Абадской области. При этом из 45 компаний реально работают лишь 5.

Ряд депутатов отметил, что работа лишь 5 из 45 компаний это очень низкий показатель. «Необходимо выяснять, почему остальные не работают? Надо предоставлять лицензии тем компаниям, которые будут реально работать, а не просто держать лицензии», — добавили они.

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технадзора отметили, что если к сроку окончания лицензии компании не будут работать, то их лицензия будет аннулирована.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329734/
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