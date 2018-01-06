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Экономика

Штормит. Доллар в Кыргызстане снова дешевеет

После резкого роста курса доллара в новогодние выходные «американец» снова начал дешеветь. За два дня он потерял в цене 20 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 68,8-69 сомов, а продают по 69,8-69,25.

Таким образом, доллар в Кыргызстане вернулся к значениям конца декабря 2017 года.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 68,9225 сома (рост за сутки — 0,14 процента).

Отметим, доллар в Кыргызстане начал дорожать в октябре и к середине ноября достиг отметки 69,9 сома. Однако затем Нацбанк вышел на валютный рынок с интервенциями, что позволило сначала стабилизировать курс доллара, а потом и вовсе снизить его. Всего же в ноябре-декабре он провел 12 интервенций, продав $67,2 миллиона.
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