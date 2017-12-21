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Экономика

Транспортный рынок Кыргызстана захватывают казахские и белорусские компании

«Отечественные грузоперевозчики беззащитны перед казахскими и белорусскими грузовыми компаниями. Они уже сейчас половину рынка захватили», — заявил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям председатель Ассоциации перевозчиков Кыргызстана Темирбек Шабданалиев.

По его словам, политика государства в последние 10-15 лет заключалась в развитии индивидуального предпринимательства. Развивалась эта система и в области грузоперевозок.

«У человек одна машина. Он и водитель, и директор. Никакой поддержки у него нет. Он беззащитен перед крупными казахскими и белорусскими компаниями. Надо принять меры, провести исследования. Необходимо поощрять транспортные компании — юридические лица. У нас около 120 операторских грузовых компаний, но они все в полулегальном состоянии», — отметил Темирбек Шабданалиев.
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