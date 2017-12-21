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Экономика

Пороговую сумму по инвестсоглашениям могут снизить до $1 миллиона

Правительство предлагает снизить пороговую сумму при заключении инвестиционного соглашения до $1 миллиона, если проекты будут реализовать в горной местности и на отдаленных территориях. Об этом заявил сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, правительство намерено снизить пороговую сумму для заключения инвестиционного соглашения с $50 до $10 миллионов. Для отдаленных и горных регионов ее предлагают сделать еще меньше, чтобы «проекты не стояли». Кроме того, правительство планирует сократить и сумму вклада инвесторов — с $3 до $1 миллиона.

«Правительством отработан и находится в режиме второго чтения парламента законопроект, который позволяет иностранцам приобретать недвижимость. Они будут иметь послабления при получении вида на жительство, потому что будут считаться крупными инвесторами», — отметил Сапар Исаков.

Кроме того, глава кабмина пообещал, что закон о государственно-частном партнерстве пересмотрят в части внедрения более упрощенной системы проведения тендеров и в условиях финансирования.
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