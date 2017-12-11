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Экономика

Тотальный контроль. К 2019 году все чиновники Кыргызстана будут под колпаком

«К 2019 году все госслужащие Кыргызстана будут под колпаком», — заявил сегодня премьер-министр Сапар Исаков на международной конференции по программе «Таза коом».

Глава кабмина отметил, что процесс перехода к электронному правительству будет невидимым. Общественность эту работу не увидит. Она коснется системы госуправления.

К 2019 году правительство Кыргызстана станет полностью цифровым.

«Мы будем видеть, чем занимается госслужащий, сколько времени тратит на работу и другие занятия, когда приходит на работу, как часто выходит с территории госучреждения, по каким делам уходит. Это нужно, чтобы отслеживать эффект от работы каждого сотрудника госслужбы. На основе этого будет приниматься решение, насколько эффективно работает человек. В ближайшие 4-5 лет страна сможет нарастить и привести в госслужбу кадры, которые всего себя будут отдавать работе», — подчеркнул Сапар Исаков.

При этом он добавил, что такой тотальный контроль должен сопровождаться повышением зарплаты. Сделать это можно будет за счет сокращения госаппарата. Премьер уверен, что зарплата должна быть адекватной.
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