Тотальный контроль. К 2019 году все чиновники Кыргызстана будут под колпаком

«К 2019 году все госслужащие Кыргызстана будут под колпаком», — заявил сегодня премьер-министр Сапар Исаков на международной конференции по программе «Таза коом».
Глава кабмина отметил, что процесс перехода к электронному правительству будет невидимым. Общественность эту работу не увидит. Она коснется системы госуправления.
«Мы будем видеть, чем занимается госслужащий, сколько времени тратит на работу и другие занятия, когда приходит на работу, как часто выходит с территории госучреждения, по каким делам уходит. Это нужно, чтобы отслеживать эффект от работы каждого сотрудника госслужбы. На основе этого будет приниматься решение, насколько эффективно работает человек. В ближайшие 4-5 лет страна сможет нарастить и привести в госслужбу кадры, которые всего себя будут отдавать работе», — подчеркнул Сапар Исаков.
К 2019 году правительство Кыргызстана станет полностью цифровым.
При этом он добавил, что такой тотальный контроль должен сопровождаться повышением зарплаты. Сделать это можно будет за счет сокращения госаппарата. Премьер уверен, что зарплата должна быть адекватной.