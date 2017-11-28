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Экономика

Доллар подорожает до 75 сомов. В Нацбанке такие оценки считают беспочвенными

«Некоторые эксперты высказывают мнение, что курс доллара к концу года достигнет 75 сомов. Эти оценки беспочвенны. Такого курса не будет», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Национального банка Нурбек Жениш.

По его словам, ситуация на внутреннем валютном рынке в целом стабильна. С конца октября отмечалось превышение спроса на иностранную валюту над ее предложением, что обусловило некоторую волатильность курса. Для сглаживания его резких колебаний Нацбанк провел интервенции по продаже иностранной валюты.

Чистая продажа долларов на валютном рынке с начала года составила $43 миллиона.

«После наших интервенций в последние две недели курс доллара стабилизировался на отметке 69,7-69,8 сома. Если сравнить с началом года, то доллар немного вырос — на 0,5-0,6 сома. Укрепление доллара можно отнести к сезонным факторам. Мы из года в год наблюдаем ситуацию, что со второй половины октября спрос на доллары преобладает над предложением. Ситуация на кыргызско-казахской границе оказывает небольшое влияние, но я бы не сказал, что оно существенно для внутреннего валютного рынка страны», — отметил Нурбек Жениш.
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