Выплату долга Кыргызстана перед ЮНИДО урегулируют

Законопроект о ратификации соглашения между правительством Кыргызстана и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) об урегулировании задолженности одобрен во втором чтении.

Соглашение включает в себя общую сумму задолженности по начисленным взносам, причитающейся ЮНИДО от КР, в размере 385 тысяч 87 евро, начиная с 1993 года (в том числе и взнос за 2017-й).

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР 16 марта 2017 года выплатил 75,2 тысячи евро в счет погашения задолженности. После чего она составила 307 тысяч 754 евро.

Эту сумму планируется выплатить в течение пяти лет. Деньги будут предусматривать ежегодно в республиканском бюджете.