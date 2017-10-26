Депутаты оказались правы. Продавать гослотерею будет корейская компания

По результатам тендера реализовывать гослотерейные билеты будет корейская компания. Депутаты предсказывали такое развитие событий еще в феврале 2017 года.

В пресс-службе «Государственной лотерейной компании» сообщили, что в тендере на закупку услуг по реализации лотерейных участвовали три компании — отечественное ОсОО «Астра Клуб», сербская компания Elbetd.o.o. и корейское АО «Нанум лотто».

Конкурсная комиссия признала победителем АО «Нанум Лотто».

«Заявки ОсОО «Астра-Клуб» и Elbetd.o.o. отклонили, так как они не отвечали установленным требованиям технического задания. Эти компании не предоставили некоторые обязательные документы, другие требуемые условия выполнены не в полном объеме или не соответствовали законодательству Кыргызстана», — прокомментировали решение в Гослотерейной компании.

О Nanum Lotto Co, Ltd известно, что она десять лет занимается лотерейной деятельностью и является национальным оператором государственной лотереи Южной Кореи, членом Всемирной лотерейной ассоциации (WLA) и Азиатской лотерейной ассоциации (APLA). Кроме того, у Nanum Lotto есть международные сертификаты качества, она — структурное подразделение корейской корпорации Eugene («Юджин») с оборотом за 2016 год в $23,5 миллиарда.

Отмечается, что сделка Nanum Lotto с властями Кыргызстана согласована с правительством Кореи и носит некоммерческий характер. Часть средств, полученных от реализации лотереи, будет направлена на благотворительность в Кыргызстане.

По условиям технического задания Nanum Lotto регистрируется как юридическое лицо КР. Будет открыто около 400 точек продаж лотереи в Кыргызстане и создано около 1 тысячи рабочих мест.

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«Для дополнительного финансирования спорта, культуры, искусства, образования, поддержки заслуженных деятелей, ветеранов страны будет создан Фонд целевых отчислений. За период сотрудничества с компанией Nanum Lotto в него перечислят не менее 3 миллиардов сомов. Кроме того, планируются провести регистрацию Гослотерейной компании во Всемирной лотерейной ассоциации и Азиатской лотерейной ассоциации для признания профессиональности лотерейной деятельности Кыргызстана», — подчеркнули в Гослотерейной компании.

При реализации билетов на 1 миллиард 70 миллионов сомов в первый год доходы бюджета сложатся в сумме 359,4 миллиона сомов. Доходы казны могут вырасти до 1 миллиарда 51,2 миллиона сомов в год при выручке Nanum Lotto в 3,1 миллиарда сомов. По завершению действия контракта кыргызской стороне безвозмездно передадут все техническое оборудование, в том числе и современные терминалы.

Напомним, ранее в Кыргызстане запретили все частные лотереи и оставили только государственную. При обсуждении законопроекта в парламенте депутат Зиядин Жамалдинов сразу сказал, что закон о лотереях написан под корейских бизнесменов.