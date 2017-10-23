Данные Кыргызстана и Китая об импорте товаров КНР разнятся на $4,1 миллиарда

Данные Кыргызстана и Китая по импорту товаров из КНР в 2016 году разнятся на $4,1 миллиарда. Такие данные содержатся в отчете Счетной палаты КР по итогам аудита исполнения доходной части республиканского бюджета за прошлый год.

Стоит отметить, что КНР показывает более высокие цифры импорта товаров в Кыргызстан. А вот значение экспорта кыргызских товаров в Китай выше у таможенников нашей страны — на $8,9 миллиона сомов.

В Счетной палате считают, что основными причинами расхождений может быть разная методика формирования данных внешней торговли двух стран. КНР формирует свою статистику международной торговли по принципу направления движения товаров. В итоге в данные по экспорту в Кыргызстан включают транзитные объемы товаров, следующие через КР в другие государства.