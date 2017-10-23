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Экономика

У таможни и Минфина разные данные о доходах за 2016 год

При сверке данных отчетов Министерства финансов об исполнении госбюджета Кыргызстана за 2016 год и Таможенной службы по исполнению плана поступлений таможенных платежей установлены расхождения. Такие данные содержит отчет Счетной палаты.

Так, данные по налоговым доходам разнятся на 200 тысяч сомов. В том числе не совпадают показатели по налогу на добавленную стоимость (НДС) на импорт на 75,9 миллиона сомов, а по акцизу на импорт — на 7,4 миллиона. Сходятся лишь данные по налогам на международную торговлю и внешние операции.

Кроме того, при наличии постановлений правительства Таможенная служба и Министерство финансов не спрогнозировали и не включили в прогноз доходов республиканского бюджета на 2016 год поступления от пошлин.

Так, в прогноз должны быть включены совокупный таможенный платеж (на 3,5 миллиона сомов), сборы за въезд с иностранных автоперевозчиков (7,5 миллиона сомов) и экспортная пошлина (6,7 миллиона).
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