«Русской платине» напомнили о штрафах за невыполнение соглашения по Джерую

«Русской платине» напомнили о штрафных санкциях за невыполнение условий соглашения по месторождению Джеруй. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

По условиям конкурса компания обязана в согласованный срок построить золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ), хвостохранилище и обеспечить их ввод в промышленную эксплуатацию не позднее 18 месяцев с даты согласования с уполномоченными органами технического проекта на разработку месторождения.

В случае нарушения заявленного срока лицензиат соглашается на выплату штрафа в размере $100 тысяч за каждый месяц просрочки, за исключением форс-мажорных обстоятельств.

Технический проект разработки согласован 28 августа 2017 года. Соответственно, 18 месяцев истекают 28 марта 2019 года.

Однако у компании есть другая ответственность в части начала строительства ЗИФ и хвостохранилища. Компания должна приступить к строительству не позднее 28 ноября 2017 года.

В случае нарушения срока начала строительства лицензиат обязан выплачивать штраф в $100 тысяч (70 процентов — в республиканский бюджет, 30 процентов — в Фонд развития Таласской области) за каждый полный месяц нарушения срока начала строительства.

Ранее российские СМИ сообщили, что «Русская платина» Мусы Бажаева отложила запуск месторождения Джеруй на два года.