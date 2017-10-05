В Министерстве транспорта и дорог ИА «24.kg» рассказали, как идет строительство трассы Север — Юг.

На участке трассы в селах Кызыл-Джылдыз и Арал протяженностью 12 километров в 2016 году полностью уложили асфальтобетонное покрытие. На участке Казарман — Джалал-Абад протяженностью 142 километра , включая тоннель на перевале Кок-Арт, продолжаются земляные, дренажные, мостовые работы, перенос коммуникаций. С начала проекта общая протяженность уложенного подстилающего слоя составила 76 километров, или 56 процентов.

Рабочим проектом предусмотрено строительство 6 мостов общей протяженностью 281 метр . Большинство их них в стадии завершения.

Общая сумма выполненных работ по первой фазе составляет более $205 миллионов (51,2 процента от контрактной стоимости). Сумма кредита — $399,9 миллиона. Завершение работ запланировано на ноябрь 2019 года.

Вторая фаза (участок от Арала до Казармана) предусматривает строительство двух эстакадных мостов общей протяженностью 1,5 километра . Выполнены работы по формированию 33,5 километра земляного полотна под дорожную одежду, построены временные мосты и технологические дороги.