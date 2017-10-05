В Министерстве транспорта и дорог ИА «24.kg» рассказали, как идет строительство трассы Север — Юг.
На участке трассы в селах Кызыл-Джылдыз и Арал протяженностью 12 километров в 2016 году полностью уложили асфальтобетонное покрытие. На участке Казарман — Джалал-Абад протяженностью 142 километра, включая тоннель на перевале Кок-Арт, продолжаются земляные, дренажные, мостовые работы, перенос коммуникаций. С начала проекта общая протяженность уложенного подстилающего слоя составила 76 километров, или 56 процентов.
Рабочим проектом предусмотрено строительство 6 мостов общей протяженностью 281 метр. Большинство их них в стадии завершения.
Общая сумма выполненных работ по первой фазе составляет более $205 миллионов (51,2 процента от контрактной стоимости). Сумма кредита — $399,9 миллиона. Завершение работ запланировано на ноябрь 2019 года.
Вторая фаза (участок от Арала до Казармана) предусматривает строительство двух эстакадных мостов общей протяженностью 1,5 километра. Выполнены работы по формированию 33,5 километра земляного полотна под дорожную одежду, построены временные мосты и технологические дороги.
По рабочему проекту предусмотрено строительство семи мостов общей протяженностью 416 метров. Строительные работы выполнены на $114,5 миллиона (38,3 процента от контрактной суммы). Сумма кредита — $298,7 миллиона. Работы завершат в октябре 2021 года.