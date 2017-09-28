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Экономика

5 аргументов в пользу продажи MegaCom

Фонд по управлению государственным имуществом объяснил, зачем продавать MegaCom.

В соответствии с законодательством КР ЗАО «Альфа Телеком» является самостоятельным юридическим лицом с частной формой собственности, где государственная доля в уставном капитале составляет 100 процентов.

1В целях дальнейшего развития компании государство решило продать 100 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком».

Предложение о продаже компании не связано с финансовыми трудностями страны.

2На мировом рынке сотовой связи прибыль от голосового трафика падает, конкуренция между операторами увеличивается.

MegaCom по рентабельности находится на лидирующих позициях. Однако компания вынуждена покупать товары и услуги только через портал государственных закупок.

3Действующее законодательство не позволяет государственной сотовой компании развиваться на должном уровне и конкурировать с частными операторами связи.

Это влияет на оперативность закупки, а при отсутствии предложений конкурс признается несостоявшимся, необходимо повторное объявление. Соответственно, процесс затягивается.

Кроме того, закон обязывает раскрывать информацию о планируемой сумме и предмете закупки. Компания вынуждена указывать спецификации и назначение закупаемого оборудования и услуг на общедоступном сайте, что позволяет прямым рыночным конкурентам косвенно отслеживать стратегические планы развития и играть на опережение.

4Большую часть доходов изымают в пользу государства, что идет вразрез с планами технического развития ЗАО «Альфа Телеком».

При сохранении государственного управления и дальнейшем изымании доходов отсутствуют основания для дальнейшего развития ЗАО «Альфа Телеком» как прибыльного бизнеса. Конкурентная борьба и растущие запросы пользователей услуг связи просто не оставляют шанса на выживание, поскольку конкуренты лишены ограничений, налагаемых государственным владением. Государство в перспективе может потерять компанию. Поэтому желательно продать ее на пике рентабельности и получить максимально высокую цену.

5В рыночных условиях в сферах, где есть жесткая конкуренция, государство не должно иметь коммерческих активов.

Государственное присутствие нужно там, где частный сектор не может создать конкурентный рынок. В сфере телекоммуникаций частный сектор и конкуренция очень развиты.
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