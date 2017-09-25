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Экономика

Правительство Кыргызстана вернется к рассмотрению отмены налога на транспорт

Правительство Кыргызстана вернется к рассмотрению отмены налога на транспорт и включению его в акцизный налог в рамках проекта «Таза коом». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что пока принятие проекта поправок в Налоговый кодекс, инициированного депутатами Жогорку Кенеша, нецелесообразно.

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«В случае принятия законопроекта все граждане будут платить акцизный налог одинаково вне зависимости от стоимости автомобиля. Более того, даже те, кто не владеет и никогда не владел автомобилем, будут платить налог при покупке любого товара или услуги, а также при проезде на общественном транспорте, поскольку акциз как косвенный налог закладывается в стоимость любого товара и услуги через транспортные расходы», — считают в правительстве.

Кроме того, усложнится администрирование сборов налога, что может привести к выпадению доходной части бюджета. Законопроект нарушает принцип справедливости налогообложения, являющийся одним из основополагающих принципов налогового законодательства КР.

Повышение акцизного налога на топливо приведет к росту цен не только на горюче-смазочные материалы, но и на все другие товары и услуги, в которых заложена транспортная составляющая. Рост цен на ГСМ обязательно приведет к повышению общего уровня цен (инфляции).
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