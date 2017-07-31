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Экономика

Темир Сариев: У Кыргызстана не было альтернативы вступлению в ЕАЭС

Власти Кыргызстана реально оценивали все плюсы и минусы последствий вступления в Евразийский экономический союз. Об этом ТАСС сообщил экс-премьер страны Темир Сариев, который баллотируется на пост президента.

«Не думаю, что у нас были какие-то альтернативы для этого шага. Государства с небольшой экономикой и маленьким внутренним рынком обязаны участвовать в интеграционных процессах. Кыргызстан в этом плане не исключение. Не менее 70 процентов наших товаров экспортируется в страны ЕАЭС», — отметил экс-премьер.

Альтернативные рынки и участие в других интеграционных объединениях потребовали бы от страны титанических усилий, и не факт, что они стали бы успешными.

Темир Сариев

По его оценке, сегодняшний мировой рынок является высококонкурентным, когда сотни стран и десятки тысяч компаний ищут рынки сбыта для своей продукции. Для того чтобы найти новых покупателей на свои товары, нужно соответствовать международным стандартам качества, тратить огромные средства на продвижение. В такой ситуации для Кыргызстана было естественным в первую очередь сосредоточить свои усилия на традиционных рынках.

В случае отказа от ЕАЭС республику «не ожидал бы коллапс», но союз дает возможность стране ускорить развитие, модернизировать инфраструктуру и экономику. Отпадает необходимость в больших расходах на разработку национальных технических регламентов и иных нормативных актов в области санитарного, ветеринарного и фитосанитарного законодательства.
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