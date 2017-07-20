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Экономика

Кыргызско-Китайский инвестиционный фонд. Каким он будет

В Бишкеке обсудили возможные модели создания инвестиционного Кыргызско-Китайского фонда. 

Сегодня первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев встретился с делегацией Фонда Шелкового пути по вопросу создания совместного фонда сотрудничества во главе с председателем наблюдательного совета Ян Цзычжунем.

Стороны обсудили два варианта его создания — в форме проектной организации и в виде Китайского инвестиционного банка.

Первая модель подразумевает создание фонда с участием китайских и кыргызских представителей, где китайскую сторону будут представлять уполномоченные сотрудники Фонда Шелкового пути, кыргызская сторона будет представлена проектной группой из 7–8 человек.

Модель Китайского инвестиционного банка предполагает создание на территории Кыргызстана инвестиционного финансового института со стопроцентной долей китайского капитала за счет средств Фонда Шелкового пути. Статус института будет определяться международным соглашением между КР и КНР.
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