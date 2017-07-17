Аудит Нацбанка: за год прибыль снизилась на 42,3 процента

За 2016 год прибыль Национального банка снизилась на 42,3 процента. Об этом сообщили в Счетной палате по итогам аудита деятельности регулятора в минувшем году.

Отмечено, что на 31 декабря 2016 года в Национальном банке было открыто 50 счетов Центрального казначейства Министерства финансов КР. Из них 32 в национальной валюте и 18 в иностранной.

Средства правительства Кыргызстана на 1 января 2016 года составили 15,1 миллиарда сомов, а на конец года — 8 миллиардов, то есть уменьшились на 7,1 миллиарда сомов, или 47 процентов.

За прошлый год Национальный банк получил 3,8 миллиарда сомов чистой прибыли, что на 42,3 процента меньше показателя 2015-го. Прибыль снизилась из-за сокращения на 2,9 миллиарда сомов доходов по чистой реализованной прибыли от операций с драгоценными металлами и иностранной валютой. В соответствии с законом о Национальном банке 70 процентов прибыли за 2016 год (2,6 миллиарда сомов) перечислено в госбюджет.

«Аудитом установлено, что на основании совместного постановления Национального банка и правительства Нацбанк не начисляет доход на остатки счетов кабмина. В этой связи аудитом отмечена необходимость увеличить эффективность использования свободных средств правительства КР для пополнения госбюджета и сокращения его дефицита. Министерству финансов предписано изучить и рассмотреть совместно с Национальным банком вопрос о размещении свободных государственных средств в доходоприносящие активы», — говорится в заключении.