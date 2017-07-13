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Экономика

В Кыргызстане может вырасти на 10 сомов акциз на весь алкоголь

Министерство экономики предлагает повысить акциз на весь алкоголь в Кыргызстане на 10 сомов. Ведомство вынесло на обсуждение проект соответствующего постановления правительства.

В справке-обосновании к документу отмечено, что ставки акцизного налога на виноматериал, вино, коньяк и игристое вино не менялись с марта 2013 года, на пиво — с июня 2014-го, а на слабоалкогольную продукцию - с февраля 2014-го.

Предлагается повысить ставки акцизного налога на водку, ликеро-водочные изделия и крепленые напитки с 60 до 70 сомов за литр.

«На 2017 год план доходов государственного бюджета по акцизному налогу на алкоголь составил 834 миллиона 866 тысяч сомов. Ожидаемое расчетное дополнительное поступление от повышения ставок акцизного налога на алкогольную продукцию, исчисленное исходя из объемов производства и импорта алкогольной продукции 2016 года, составит порядка 200 миллионов сомов», — прокомментировали в Минэкономики.
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